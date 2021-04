Pahor s predstavniki civilnih iniciativ, ki se ne strinjajo s protikoronskimi ukrepi

Ljubljana, 28. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je danes na njihovo pobudo sprejel predstavnike nekaterih civilnih iniciativ, ki se ne strinjajo s sprejetimi epidemiološkimi ukrepi v vzgoji in izobraževanju. Pozvali so ga, da otroke in mladostnike zaščiti pred vse bolj "represivnimi" ukrepi. Omogočimo jim vrnitev v šole brez mask, so ga pozivali.