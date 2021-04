V Indijo prihaja tuja pomoč za boj s koronavirusom

New Delhi, 27. aprila - V Indijo je prispela prva tuja pomoč v medicinski opremi za boj proti novemu koronavirusu, ki je močno prizadel državo. V New Delhi je davi prispela prva britanska pošiljka medicinskih ventilatorjev in jeklenk s kisikom. ZDA pa so medtem obljubile izvoz več milijonov odmerkov cepiva podjetja AstraZeneca.