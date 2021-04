Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 4.)

Ljubljana, 26. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o konferenci o e-pravosodju z naslovom Za e-pravosodje, osredotočeno na ljudi, katere se je udeležila tudi ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič. Poročale so tudi o ukrepih, ki so se danes sprostili, in o tem, da je hrvaška policija na mejnih prehodih odkrila 14 ponarejenih covidnih testov.