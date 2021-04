Dnevnik o glasovanju poslancev DeSUS o predlogu združitve agencij (26. 4.)

Ljubljana, 26. aprila - Zoran Potič se v komentarju Potres v slovenski politiki sprašuje, ali je bilo petkovo glasovanje o zakonski noveli, ki je do temeljev pretreslo koalicijo, prvo znamenje, da so poslanci DeSUS končno slišali sporočila s terena. DeSUS se je po letu pretresov, izstopov in prestopov znašla na skrajni točki, ko gre za preživetje politične skupine, piše.