Finance o prihodnosti rastočih gospodarskih panog (26. 4.)

Ljubljana, 26. aprila - Blaž Abe v komentarju Prihodnost: vegan, ki vozi teslo in vlaga v kriptovalute, piše o rastočih gospodarskih panogah in njihovih možnostih za delovanje v prihodnosti. Pri tem izpostavlja trg rastlinskega mesa, električno energijo in kriptoindustrijo, ki so v zadnjih letih doživele preobrat, tudi v smislu odnosa družbe do njihovega delovanja.