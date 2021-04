Evropski parlament danes o sporazumu o odnosih z Združenim kraljestvom

Bruselj, 27. aprila - Evropski parlament bo danes razpravljal in glasoval o ratifikaciji sporazuma o odnosih EU in Združenega kraljestva po brexitu. Potrditev sporazuma v parlamentu je ključen korak v procesu ratifikacije na strani EU, ki naj bi bil sklenjen do konca meseca. Rezultati glasovanja bodo znani v sredo.