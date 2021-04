Irska, Wales in Škotska sproščajo protikoronske ukrepe

Edinburgh/Cardiff/Dublin, 26. aprila - Na Irskem, Škotskem in v Walesu so danes zaradi izboljšanja epidemiološke slike začeli sproščati protikoronske ukrepe. Na Irskem bo po več kot mesecu dni znova mogoče obiskati športne objekte in tudi živalske vrtove. Na Škotskem in v Walesu v Združenem kraljestvu pa se po več kot štirih mesecih znova odpirajo pivnice, bari in restavracije.