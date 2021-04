V Indiji znova rekord: Skoraj 353.000 novih okužb v enem dnevu

New Delhi, 26. aprila - V Indiji je danes znova padel črn rekord v pandemiji covida-19, ne le za to državo, ampak za ves svet. V minulem dnevu so namreč potrdili kar 352.991 okužb z novim koronavirusom, kar je največji dnevni porast doslej v eni državi. Obenem so potrdili 2812 smrti zaradi covida-19, kar je prav tako največ od začetka pandemije pred več kot letom dni.