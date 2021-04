Ptujska bolnišnica po treh mesecih v pozitivnih številkah

Ptuj, 26. aprila - Svet zavoda ptujske bolnišnice je v četrtek obravnaval poročilo o poslovanju bolnišnice do konca marca. Kot so danes sporočili iz omenjenega zavoda, bolnišnica posluje pozitivno, rezultat prvega tromesečja pa je presežek prihodkov nad odhodki v višini slabih 20.000 evrov. Ob tem so dodali, da zapadle obveznosti poravnavajo na rok.