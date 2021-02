Pahor na Ptuju z zahvalo vsem, ki pomagajo v epidemiji

Ptuj, 10. februarja - Predsednik republike Borut Pahor je v sklopu svojih obiskov regijskih štabov civilne zaščite po Sloveniji danes obiskal Ptuj. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so zadnje mesece skrbeli za tiste, ki so bili potrebni posebne oskrbe, bodisi zdravstvene ali pa tiste, ki je povezana s socialnimi, duševnimi in drugimi stiskami.