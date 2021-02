Ptuj, 23. februarja - Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj je te dni začela izvajati preiskave na novem rentgenskem aparatu. Kot so sporočili iz bolnišnice, so nabavo novega aparata načrtovali že nekaj časa, saj je bil eden od aparatov, ki so ga uporabljali od leta 1995, že precej dotrajan.