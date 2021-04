EU in posamezne države pripravljene pomagati zaradi covida prizadeti Indiji

Bruselj/Berlin/London, 25. aprila - Evropska unija pripravlja hitro pomoč za Indijo, ki se sooča z velikim številom okužb in smrti zaradi covida-19, je danes sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Nujno pomoč Indiji so napovedale tudi Nemčija, Francija, Velika Britanija in ZDA.