V Indiji znova rekordno število okužb in smrti zaradi covida

New Delhi/Islamabad, 25. aprila - V Indiji so v zadnjem dnevu zabeležili skoraj 350.000 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar predstavlja nov največji prirast okužb v enem dnevu v svetu. V bolnišnicah se še naprej soočajo s pomanjkanjem kisika za covidne bolnike. V New Delhiju, ki je med najbolj prizadetimi mesti, so za en teden podaljšali zaprtje javnega življenja.