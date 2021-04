Črna gora odpira mejo za turiste iz Vzhodne Evrope

Podgorica, 24. aprila - Črnogorske zdravstvene oblasti so v petek ob upadanju števila novih okužb z novim koronavirusom naznanile sprostitev ukrepov in odpiranje meje za turiste Vzhodne Evrope, ki lahko od danes pridejo v državo brez omejitev. Pred začetkom turistične sezone so v okviru sproščanj znova dovolili tudi živo glasbo na terasah lokalov.