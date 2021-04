V EU dogovor o tehničnih smernicah digitalnega zelenega potrdila

Bruselj, 22. aprila - Mesec dni po predlogu Evropske komisije za digitalno zeleno potrdilo so se predstavniki držav članic v mreži e-zdravja dogovorili o smernicah za glavne tehnične specifikacije za izvajanje sistema. To je ključen korak za vzpostavitev potrebne infrastrukture na ravni EU. Cilj je uvedba omenjenih potrdil po vsej uniji do junija.