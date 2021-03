Zaposleni razočarani zaradi napovedi zaprtja Adienta Slovenj Gradec, država obljublja iskanje rešitev

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Slovenj Gradec/Ljubljana, 18. marca - Na Koroškem in širše odmeva sredina napoved lastnika slovenjgraške družbe Adient, da bo do konca leta ukinil proizvodnjo in da bo delo izgubilo vseh 430 zaposlenih. Ti ne razumejo, kako se je lahko lastnik ob dobrih rezultatih in kakovostnem delu čez noč tako odločil. ZSSS vlado poziva k ukrepanju, gospodarski minister napoveduje iskanje rešitev.