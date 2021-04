Odbora za gospodarstvo in delo o ukrepih za ustavitev zapiranja podjetij

Ljubljana, 21. aprila - Odbora DZ za gospodarstvo ter delo, družino, socialne zadeve in invalide sta na predlog SD, LMŠ, SAB in Levice v luči napovedi zaprtja proizvodnih obratov, med njimi Safila in Adienta, razpravljala o ukrepih za ustavitev zapiranja predelovalnih podjetij ter ohranjanja delovnih mest. Z izjemo enega sta zavrnila vse predlagane sklepe.