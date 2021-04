Prihodnji teden predavanja na fakultetah in višjih strokovnih šolah po hibridnem modelu

Ljubljana, 21. aprila - Po današnji odločitvi vlade se v skladu z načrtom sproščanja prihodnji teden odpirajo vrata vseh izobraževalnih ustanov. To pomeni, da bodo znova omogočena predavanja na fakultetah in višjih strokovnih šolah, priporočen je hibridni model, so zapisali v sporočilu po današnji seji vlade. Vrata bodo odprli tudi študentski domovi.