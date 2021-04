Janša s predstavniki Slovenske škofovske konference o spopadanju z epidemijo covida-19

Ljubljana, 19. aprila - Premier Janez Janša se je danes v Ljubljani srečal z ljubljanskim nadškofom metropolitom in predsednikom Slovenske škofovske konference (SŠK) Stanislavom Zoretom in ostalimi člani SŠK. Na srečanju so govorili o spopadanju z epidemijo covida-19 in vlogi verskih skupnosti v tem kriznem času, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.