Epidemiološke razmere v svetu

Ljubljana, 19. aprila - Razmere v pandemiji covida-19 so precej raznolike, saj so se ponekod v zadnjem obdobju izrazito poslabšale, drugod pa se izboljšujejo. V Sloveniji, ki je na desetem mestu med opazovanimi državami, so se razmere izboljšale. Med opazovanimi državami je najhuje v Turčiji, sledita Švedska in Francija.