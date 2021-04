Po napovedih Logarjeve bi se stanje v bolnišnicah lahko začelo umirjati čez teden dni

Ljubljana, 19. aprila - Epidemiološka situacija se v državi umirja in strožji omejitveni ukrepi, ki so v državi veljali od 1. do 11. aprila, kažejo svoje učinke, je ocenila vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar. Po njenih predvidevanjih se bodo ti učinki čez teden dni začeli kazati tudi v bolnišnicah.