V Švici odpirajo gledališča in kinodvorane

Bern, 19. aprila - Švica kot ena redkih držav odpira številne storitve kljub trajajoči pandemiji covida-19. Od danes so v državi znova odprte terase restavracij, kinodvorane, gledališče in fitnesi. Z omejenim številom obiskovalcev so znova dovoljeni tudi koncerti na prostem in ogledi nogometnih tekem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.