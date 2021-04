Kitajska in ZDA za sodelovanje v boju proti podnebnim spremembam

Šanghaj, 18. aprila - Kitajska in ZDA sta sprejeli skupno izjavo, v kateri sta se zavezali k sodelovanju med seboj in z drugimi državami pri spopadanju s podnebnimi spremembami. Izjavo sta pred podnebnim vrhom, ki ga bo prihodnji teden gostil ameriški predsednik Joe Biden, sprejela odposlanca za podnebne spremembe obeh držav John Kerry in Xie Zhenhua.