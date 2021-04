V Ljubljani zbirajo prijave za cepljenje maturantov in sodelujočih pri izvedbi mature

Ljubljana, 16. aprila - V cepilnem centru Ljubljana do ponedeljka do 12. ure na spletni strani Zdravstvenega doma Ljubljana zbirajo prijave za cepljenje maturantov in zaposlenih, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature in še niso bili cepljeni. Cepljenje proti covidu-19 bo po napovedih ministrstva za izobraževanje potekalo konec naslednjega tedna.