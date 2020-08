Ljubljana/Grosuplje, 14. avgusta - Grosupeljski policisti iščejo 47-letnega Martina Zavirška. Iščejo ga v povezavi z dogodkom, v katerem je bila poškodovana oseba, so navedli. Pogrešani je visok okoli 175 centimetrov, je močnejše postave, zeleno-modrih oči, okroglega obraza in plešast. Nazadnje je bil oblečen v modre kratke hlače, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.