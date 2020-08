Policija prijela osumljenega napada na partnerko pri Grosuplju

Ljubljana, 14. avgusta - Policisti so nocoj okoli 22. ure v Mali Račni v Občini Grosuplje prijeli 47-letnega Martina Zavirška, ki so ga od srede iskali v povezavi s poškodbami njegove 44-letne partnerke. Zaradi suma kaznivega dejanja so mu odvzeli prostost, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil v povezavi z dogodkom, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.