V LMŠ za stalnega spremljevalca tudi pri otrocih z avtističnimi motnjami

Ljubljana, 15. aprila - V LMŠ se zavzemajo za širitev kroga otrok s posebnimi potrebami, ki so upravičeni do stalnega spremljevalca. Po njihovem predlogu spremembe zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami bi imeli stalnega spremljevalca tudi otroci z avtističnimi motnjami, dolgotrajno bolni, slabovidni in otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.