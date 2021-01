Strokovnjaki s področja duševnega zdravja mladih pozivajo k čim prejšnji vrnitvi v šole

Ljubljana, 6. januarja - Strokovnjaki na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov znova opozarjajo, da lahko ukrepi za obvladovanje epidemije covida-19 terjajo od otrok in mladih izjemen davek, tako na področju znanja kot čustvenega zdravja in socialnega razvoja. Zato predlagajo čim prejšnjo vključitev otrok in mladih v šolske in študijske procese "v živo".