Skrbniki otrok s posebnimi potrebami opozarjajo na prenizko višino nadomestila

Maribor, 22. marca - Skrbniki otrok s posebnimi potrebami opozarjajo, da je višina nadomestila, ki jim pripada, že dolga leta enaka in ne omogoča normalnega življenja, prizadete otroke in starše pa potiska na rob revščine. Na pobudo treh mam je nastala posebna delovna skupina, ki si prizadeva za izboljšanje življenja družin otrok in odraslih s posebnimi potrebami.