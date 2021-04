Odpiranje vrtov in teras v osmih regijah za gostinski sindikat premalo

Ljubljana, 15. aprila - V ponedeljek se bodo v osmih regijah, kjer so epidemiološke razmere boljše, lahko odprle terase gostinskih lokalov. Čeprav so gostinci težko pričakovali vnovičen zagon dejavnosti, pa v sindikatu z novim vladnim odlokom niso zadovoljni. Sprašuje se namreč, kaj bo s subjekti, ki nimajo vrtov in teras. Zahteva, da se panoga zažene v celoti.