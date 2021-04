Gostinci pri OZS vztrajajo pri takojšnjem odprtju lokalov

Ljubljana, 14. aprila - Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS zahteva takojšnje odprtje gostinske dejavnosti ter kritje izpada prometa in regresa v okviru interventnega zakona. "Gostinska panoga je zaprta že več kot osem mesecev, številni zaposleni pa so zaradi negotovih razmer že odšli v druge panoge," opozarjajo v zbornici.