S ponedeljkom v osmih regijah odprtje teras lokalov

Brdo pri Kranju, 14. aprila - Od ponedeljka bodo lahko v goriški, gorenjski, obalno-kraški, pomurski, posavski, podravski, koroški in zasavski regiji znova odprte terase in vrtovi gostinskih obratov. To bo možno med 19. do vključno 25. aprilom med 7. in 19. uro, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.