Delo o ocenjevanju v šolah (15. 4.)

Ljubljana, 14. aprila - Špela Kuralt v komentarju Vzgoja družbe, kjer šteje znanje piše o tem, da so ocene v slovenskih šolah že nekaj let obsedenost. Ocene štejejo za nadaljevanje izobraževanja, pomembna je vsaka. Nekateri učitelji so učencem že pred zimskimi počitnicami povedali, naj ne mislijo, da bodo imeli počitnice, ker se ocenjevanje začne takoj po vrnitvi v šolo.