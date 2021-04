Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 4.)

Ljubljana, 14. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o obisku predsednika republike Boruta Pahorja pri predsedniku Italije Sergiu Mattarelli, s katerim sta potrdila skupno pokroviteljstvo projekta Evropska prestolnica kulture 2025 v Novi Gorici in Gorici. Poročale so tudi o tem, da je zunanji minister Anže Logar zanikal obstoj t. i. non paperja.