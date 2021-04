Primorske novice o centralizaciji države (15. 4.)

Koper, 14. aprila - Tina Milostnik Valenčič v komentarju Popotnica pokrajinam piše o posledicah centralizacije države. To so razvojni zaostanek za uspešnejšimi regijami, manj uspešno sodelovanje pri skupnih projektih občin in delovanje državnih institucij ter njihova vse pogostejša racionalizacija ter centralizacija, meni avtorica.