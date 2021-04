Pri venski trombozi in pljučni emboliji pomembno čimprejšnje prepoznavanje znakov

Ljubljana, 14. aprila - Pri venski trombozi in pljučni emboliji, ki nastaneta zaradi krvnih strdkov in se ju v zadnjem času veliko omenja v povezavi s prebolevanjem covida-19 ali cepljenjem proti tej bolezni, so pomembni osveščenost s pomočjo verodostojnih virov ter čimprejšnje prepoznavanje znakov in posvet z zdravnikom, so poudarili gostje na spletnem pogovoru STAkluba.