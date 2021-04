Egipt od lastnika ladje Ever Given zahteva 900 milijonov dolarjev

Suez, 14. aprila - Egiptovske oblasti od japonskega lastnika ladje Ever Given, ki je več dni blokirala Sueški prekop, pred izpustitvijo ladje zahteva plačilo 900 milijonov dolarjev kompenzacije. Egipt naj bi vsak dan blokade izgubil med 12 in 15 milijonov dolarjev prihodkov, na obeh straneh prekopa je obstalo za desetine milijard dolarjev blaga.