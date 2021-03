Po rešitvi ladje v Sueškem prekopu še več kot tri dni za odpravo zastoja

Kairo, 29. marca - V Sueškem prekopu so zjutraj naredili velik napredek pri splavitvi kontejnerske ladje, ki je v torek nasedla in od takrat blokira plovbo skozi kanal. Upravitelj Sueškega prekopa (SCA) pričakuje, da bodo ladjo danes uspeli umakniti iz kanala, za odpravo zastoja več sto ladij, ki čakajo na prečkanje, pa da bodo potrebni okoli trije dnevi in pol.