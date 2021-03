Ladjo Ever Given uspeli obrniti, vendar še ne pluje

Kairo, 29. marca - V Sueškem prekopu so uspeli rešiti ogromno kontejnersko ladjo, ki je v torek nasedla in od takrat blokirala plovbo skozi kanal, so davi ob sklicevanju na navedbe podjetja Inchcape Shipping poročale tuje tiskovne agencije. Upravitelj Sueškega prekopa (SCA) pa je sporočil, da so ladjo uspeli obrniti, vendar še ne pluje.