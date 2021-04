Po mnenju vlade pomisleki Zagovornika načela enakosti glede neenake obravnave prehajanja meje neutemeljeni

Ljubljana, 13. aprila - Vlada je sprejela mnenje, da so pomisleki Zagovornika načela enakosti glede odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo neutemeljeni. Zagovornik je namreč opozoril na potencialno slabšo obravnavo tistih, ki niso imeli dostopa do cepljenja, ki niso preboleli koronavirusa in ki so potomci priseljencev ali tujih državljanov.