Zagovornik načela enakosti opozoril na potencialno neenako obravnavo pri omejitvi izstopa iz države

Ljubljana, 1. aprila - Zagovornik načela enakosti je vlado pozval, naj se pri cepljenju proti covidu-19 zagotovi spoštovanje pravice do enake obravnave ne glede na kraj bivanja. Glede odloka, ki omejuje pravico do izstopa iz države, pa je opozoril na potencialno slabšo obravnavo tistih, ki nimajo dostopa do cepiva ali niso preboleli koronavirusa oz. glede na poreklo.