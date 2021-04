Zagovornik načela enakosti s priporočilom o vrnitvi v šole vseh učencev s posebnimi potrebami

Ljubljana, 1. aprila - Zagovornik načela enakosti je ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport priporočil, naj zagotovi izvajanje izobraževanja neposredno v šolah za vse otroke s posebnimi potrebami, in ne samo za tiste, ki se izobražujejo v šolah s prilagojenim programom in specializiranih zavodih.