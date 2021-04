V Velenju kritični do osnutka strategije za izstop iz premoga in predvidene letnice 2033

Velenje, 13. aprila - Svetniki Mestne občine Velenje so bili na današnji izredni seji večinoma zelo kritični do osnutka nacionalne strategije za izstop iz premoga in predvidene letnice izstopa 2033. Med drugim od vlade zahtevajo, da je pred določitvijo letnice prenehanja izkopavanja premoga v Šaleški dolini sprejet zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje.