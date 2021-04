Gospodarstveniki SAŠA regije za opredelitev stabilnih nadomestnih virov elektrike

Velenje, 8. aprila - V okviru javne obravnave osnutka nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij so člani upravnega odbora Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice na izredni seji izpostavili, da je ob načrtovani opustitvi rabe premoga nujno opredeliti stabilne nadomestne vire elektrike. Zavzeli so se tudi za jasno zapisane roke.