Energetska zbornica: Z izstopom iz premoga se bo povečala energetska odvisnost od uvoza

Ljubljana, 13. aprila - Upravni odbor Energetske zbornice Slovenije je danes obravnaval osnutek nacionalne strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij, ki predlaga, da se v Sloveniji rabo in izkopavanje premoga opusti leta do leta 2033. Opozorili so, da se bo z izstopom iz premoga povečala odvisnost od uvoza električne energije.