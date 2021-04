Logar na mednarodni konferenci o odnosih v mednarodni skupnosti

Ljubljana, 13. aprila - Zunanji minister Anže Logar se je danes udeležil mednarodne konference Raisina Dialogue, na kateri govorijo o odnosih v mednarodni skupnosti. V svojem nastopu je izpostavil pomen okrepljenega sodelovanja med Evropsko unijo in ZDA v spremenjenem mednarodnem in varnostnem okolju, so navedli na MZZ.