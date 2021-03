Michel ob pogovoru vrha EU z Bidnom: Stojimo z ramo ob rami

Bruselj, 25. marca - Voditelji članic EU so se danes na kratko virtualno pogovorili z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom. To je bila za unijo priložnost, da izrazi odločno zavezanost čezatlantskemu zavezništvu. EU in ZDA lahko z ramo ob rami pokažeta, da demokracije najbolje ščitijo državljane, je poudaril predsednik Evropskega sveta Charles Michel.