Zunanje ministrstvo na pogovor pozvalo kitajskega veleposlanika

Ljubljana, 24. marca - Zunanje ministrstvo je zaradi kitajskih sankcij proti nekaterim evropskim politikom in raziskovalcem ter pravnim osebam oziroma organom EU danes na pogovor pozvalo kitajskega veleposlanika Wang Shunqinga. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, so veleposlaniku izrazili nesprejemljivost kitajskih ukrepov.