V evidencah zavedenih 181 oseb s ponovljeno okužbo, kar pa vnovične okužbe še ne potrjuje

Ljubljana, 13. aprila - V elektronski podatkovni zbirki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo do 5. aprila zavedenih 181 oseb, ki jim je bila v razmaku 90 dni s PCR ali hitrimi testi potrjena ponovna okužba. A slednje še ne pomeni, da je do nove okužbe tudi dejansko prišlo. Lahko je šlo za zgolj podaljšano okužbo, so za STA navedli na NIJZ.