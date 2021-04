Komisija v zadevi Kangler soočila nekdanjega direktorja Nigrada in kriminalista

Ljubljana, 13. aprila - Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi je danes soočila priči, nekdanjega direktorja Nigrada Srečka Hvauca in kriminalista Aleksandra Geršovnika, saj so se njune predhodne izjave glede njunega prvega srečanja pred desetimi leti razlikovale. Slednji je vztrajal, da je vedno ravnal strokovno in profesionalno.